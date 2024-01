Wall Street poco mossa in attesa di Fed e trimestrali big tech

Alphabet

(Teleborsa) -, con l'attenzione degli investitori rivolta alla. Il FOMC del 30-31 gennaio potrebbe avere un esito simile alla recente riunione della BCE, con tassi invariati e un approccio "riunione per riunione". Sarà attentamente seguita la conferenza stampa del presidente Jerome Powell per avere indizi sulle prospettive dei tassi nel breve termine.Sul, venerdì è previsto l'atteso: l'employment report di gennaio dovrebbe evidenziare una moderazione nel ritmo di creazione di nuovi occupati non agricoli a 177 mila unità (da 216 mila a dicembre). Il dato sarà preceduto, martedì, dal rapporto sulle buste paga del settore privato e, giovedì, dai dati settimanali sulle richieste iniziali di disoccupazione.Prosegue intanto lae questa settimana il 19% delle società dell'indice S&P 500 riporteranno gli utili, inclusititoli tecnologici:martedì, seguiti dagiovedì, conche chiuderà la settimana di venerdì.Sono attesi risultati societari anche daOggi,ha comunicato di aver registrato un utile per azione nel quarto trimestre (rispetto a una perdita un anno prima) e BYD ha detto che l'utile netto 2023 è balzato a 29-31 miliardi di yuan.Guardando ai, ilsi attesta a 38.125 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.893 punti. In frazionale progresso il(+0,23%); senza direzione l'(+0,1%).