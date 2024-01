Fervi, ricavi 2023 in linea con l'anno precedente

Fervi

(Teleborsa) - Il preconsuntivo 2023 del Gruppomostra ricavi consolidati netti pari a circa 56,6 milioni di Euro, rispetto ai 57,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2022, con un decremento del 1,2% circa.Lanetta consolidata, negativa (indebitamento netto) per circa 7,6 milioni di Euro, è in miglioramento di circa 1,2 milioni di Euro rispetto al dato al 30 settembre 2023 (negativa per 8,8 milioni di Euro). Rispetto al dato 2022 (PFN negativa per 11,2 milioni di Euro) la posizione finanziaria netta consolidata è migliorata di 3,6 milioni di Euro.Nel commentare l’andamento del Gruppo,, ha dichiarato: "Il 2023 è stato un anno complesso in cui si sono concentrate una serie di criticità interne - già indirizzate e risolte - e di mercato, in particolare nell’ultimo trimestre dell’anno; il consuntivo dei ricavi consolidati che si mantiene in linea con lo scorso anno è dunque un risultato che va letto con positività in ottica di crescita futura. Inoltre il Gruppo conferma la capacità di generare cassa avendo migliorato l’indebitamento di 3,6 milioni dopo aver pagato 1,0 milione di dividendi nel mese di maggio 2023".