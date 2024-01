Zurich Bank nomina Angelo Petriccione Area Manager

(Teleborsa) -. Il nuovo ingresso contribuisce a rafforzare la presenza capillare della Banca sul territorio italiano, garantendo la massima vicinanza ai clienti.Angelo Petriccione, 55 anni, vanta, avendo ricoperto posizioni di rilievo in primarie realtà del settore, fra cui Fideuram, ING Sviluppo Investimenti Sim, Fineco e Credito Emiliano. Prima dell’approdo in Zurich Bank, Petriccione operava come Area Manager per CheBanca!, dove ha contribuito attivamente allo sviluppo di una nuova rete di consulenti finanziari e alla costruzione di servizi commerciali rilevanti per la clientela Private."Diamo il benvenuto nel team ad Angelo Petriccione, in un’area che si riconferma strategica per le nostre attività di advisory bancaria. La nostra rete si arricchisce di un professionista di spicco, con competenze professionali di alto livello. Siamo certi che il suo contributo sarà di grande valore per la crescita e lo sviluppo della Banca", ha affermato, Responsabile Direzione Commerciale di Zurich Bank."Sono entusiasta di essere parte della squadra di Zurich Bank e sono pronto a contribuire attivamente per valorizzare e potenziare ulteriormente il network di consulenza finanziaria della Banca", ha commentato