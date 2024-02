L'Europa resta al palo dopo la Fed

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia, il giorno dopo che la Fed non solo ha deciso di mantenere invariati i tassi d'interesse ai livelli attuali, ma ha anche escluso tagli a breve. Con l'inflazione giù, più del previsto, in Germania e Francia, si rafforza, invece, l’attesa di un taglio dei tassiad aprile. Oggi, intanto, la Bank of England ha confermati i tassi al 5,25% per la quarta riunione consecutiva, un livello che non si vedeva dal 2008.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,08%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,31%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 76,49 dollari per barile.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +159 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,76%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,38%, e scivola, con un netto svantaggio dello 0,71%. Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 30.780 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 32.946 punti, sui livelli della vigilia.di Piazza Affari, effervescente, con un progresso del 5,62% nel giorno in cui ha alzato il velo sui conti con l'utile che superato 1 miliardo di euro per la prima volta nel 2023.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,64% dopo aver annunciato prima dell'avvio del mercato la firma dell' accordo con Hyundai Motor Company di fornitura per un veicolo commerciale leggero completamente elettrico..Bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,43%. Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,20%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,58%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,26%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,10%.scende dell'1,70% nel giorno in cui ha annunciato il lancio di un bond da 500 milioni Tra i(+4,43%),(+2,00%),(+1,87%) e(+1,86%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,62%.Calo deciso per, che segna un -1,93%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,41%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,28%.