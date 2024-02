Milano chiude in rosso. Vola Ferrari, male le banche

Ferrari

BNP Paribas

ING

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Ferrari

Interpump

Stellantis

Banca MPS

Hera

A2A

Fineco

GVS

Cembre

OVS

Juventus

Banca Popolare di Sondrio

Sesa

Acea

MARR

(Teleborsa) -, Piazza Affari compresa, con gli, ora che le maggiore banche centrali occidentali hanno finito il primo round di riunioni dell'anno (oggi la Bank of England ha deciso di mantenere il tasso di interesse chiave al 5,25%). A Milano spicca il rally di, con l'AD che ha parlato di un forte portafoglio ordini per tutto il 2025, mentre scendono le banche, dopo i risultati trimestrali sotto le attese gli outlook deboli della banca francesee dell'olandeseSul fronte macroeconomico, l'di gennaio nell' ha registrato variazioni di -0,4% m/m (come da attese e rispetto a +0,2% precedente) e di +2,8% a/a (contro +2,7% atteso e +2,9% precedente). In, l'inflazione è risalita come atteso a gennaio, dopo l'ampio calo di dicembre, sorprendendo però al ribasso (+0,3% m/m, 0,8% a/a da 0,6% a/a precedente).Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,38%. L'continua gli scambi a 2.064,8 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,26%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 76,75 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +160 punti base, con ilche si posiziona al 3,71%.sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,26%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e calo deciso per, che segna un -0,89%.archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,18% sul, mentre, al contrario, cede alle vendite il, che chiude a 32.841 punti. Variazioni negative per il(-0,82%); sulla stessa linea, poco sotto la parità il(-0,34%).Ilnella seduta dell'1/02/2024 è stato pari a 2,96 miliardi di euro, in rialzo rispetto agli 2,82 miliardi della vigilia, mentre i volumi si sono attestati a 0,61 miliardi di azioni, rispetto ai 0,71 miliardi precedenti.di Piazza Affari, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 9,21%. In luce, con un ampio progresso del 2,67%. Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,34%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,42%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,18%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,80%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,61%.di Milano,(+3,47%),(+2,74%),(+2,44%) e(+2,16%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,46%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,38%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,19%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,13%.