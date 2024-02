Milano è debole insieme al resto d'Europa

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Saipem

Tenaris

Iveco

ENI

Hera

A2A

Ferrari

Fineco

OVS

Juventus

D'Amico

Anima Holding

Buzzi Unicem

Digital Value

Banca Popolare di Sondrio

Pharmanutra

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia, dopo i ribassi registrati da Wall Street, in scia allache non solo ha deciso di mantenere invariati i tassi d'interesse ai livelli attuali, ma ha anche escluso tagli a breve. Con l'inflazione giù più del previsto in Germania e Francia, si rafforza, invece, l’attesa di un taglio dei tassiad aprile. C'è attesa oggi per la decisione dellaSul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,08. L'è sostanzialmente stabile su 2.042,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 76,41 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +160 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,76%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,26%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,39%, e pensosa, con un calo frazionale dello 0,66%. A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 30.665 punti, con uno scarto percentuale dello 0,26%; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 32.837 punti.Tra lea grande capitalizzazione, buona performance per, che cresce dell'1,69%, su ricoperture dopo il recente calo innescato dalla notizia dell'incidente avvenuto in Australia a un gasdotto offshore che ha coinvolto la nave posatubi Castorone.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dell'1,12%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,09% dopo aver annunciato prima dell'avvio del mercato la firma dell' accordo con Hyundai Motor Company di fornitura per un veicolo commerciale leggero completamente elettrico.Tonica, che riflette un moderato aumento dell'1,03%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,96%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,66%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,61%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,49%.di Milano,(+4,52%),(+2,22%),(+1,94%) e(+1,43%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,09%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,00%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,84%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,13%.