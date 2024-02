UE, accordo su Listing act: ok a re-bundling della ricerca e azioni a voto multiplo

(Teleborsa) - Ile ilhanno raggiunto un, un pacchetto che intende rendere i mercati dei capitali dell'UE più attraenti per le imprese dell'UE e far diventare più facile per le aziende di tutte le dimensioni, comprese le PMI, quotarsi sulle borse europee.L'accordo - che sarà ora finalizzato e presentato ai rappresentanti degli Stati membri e al Parlamento europeo per l'approvazione - punta aper aiutare le imprese europee di tutte le dimensioni, in particolare le piccole e medie imprese, ad accedere a maggiori fonti di finanziamento. Ciò dovrebbe incoraggiare le aziende a essere quotate e a rimanere quotate sui mercati pubblici dell'UE."L'accordo raggiunto sul Listing Package ridurrà gli oneri amministrativi per le imprese e contribuirà a rendere i mercati dei capitali dell'UE più attraenti, pienamente in linea con gli obiettivi dell'unione dei mercati dei capitali - ha commentato Vincent Van Peteghem, Ministro delle Finanze del Belgio (che ha la presidenza di turno) - È, garantendo allo stesso tempo elevati livelli di protezione degli investitori e di integrità del mercato in tutta l'Unione".L'accordo provvisorio ha trovato un equilibrio tra l'attenuazione degli obblighi di divulgazione continua e il mantenimento dell'integrità e dell'efficienza del mercato nel quadro degli, restringendo la portata dell'in caso di processi prolungati (eventi in più fasi), si legge in una nota. L'obbligo di comunicazione immediata non copre più le fasi intermedie di tale processo, ma gli emittenti devono solo comunicare le informazioni privilegiate relative all'evento che sta completando il lungo processo.Inoltre,al fine di aumentare il livello di ricerca sulle PMI nell'UE. "Ciò è importante per informare i potenziali investitori sulla prospettiva di investire nelle PMI e migliora la visibilità degli emittenti quotati", viene sottolineato. Il Consiglio e il Parlamento hanno convenuto che le imprese di investimento devono garantire che ladagli emittenti che distribuiscono sia prodotta in conformità con il codice di condotta dell'UE.L'accordo consente inoltre ildei pagamenti perAnche laè statatra il Consiglio e il Parlamento. La direttiva mira a incoraggiare i proprietari di società, in particolare i proprietari di PMI, a quotare per la prima volta le azioni della loro società su un cosiddetto "SME growth market", come l'Euronext Growth Milan in Italia, utilizzando strutture azionarie a voto multiplo, in modo che possano mantenere un controllo sufficiente della loro società dopo la quotazioneI colegislatori hanno concordato di(ovvero il valore dei voti per azione che gli azionisti esistenti possono detenere rispetto a quelli che entrano nel mercato), lasciandone il valore alla discrezione degli Stati membri, oppure una restrizione per (la maggior parte) delledell'assemblea generale. Altre garanzie rimangono facoltative.Per aiutare gli investitori a prendere le giuste decisioni, l'accordo prevede laal momento dell'ammissione alle negoziazioni e, successivamente, solo quando tali informazioni non siano state precedentemente pubblicate o siano cambiate rispetto alla sua ultima pubblicazione.I colegislatori hanno inoltre concordato di conferire mandato all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati () perdi regolamentazione sul modo più appropriato di designare tali azioni.