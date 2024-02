Piazza Affari poco mossa. Bene Stellantis, rintraccia Ferrari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo la pubblicazione dei dati sul mercato del lavoro americano che si sono rivelati più forti delle attese, evidenziando la solida crescita economica e. In particolare, a gennaio i nuovi occupati non agricoli sono aumentati di 353 mila (rispetto a un consenso pari a +187 mila), con una revisione al rialzo sia del dato di dicembre sia del dato di novembre, mentre il tasso di disoccupazione, previsto in aumento a 3,8%, è rimasto stabile a 3,7%.Sessione negativa per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,74%. Giornata negativa per l', che continua la seduta a 2.036,1 dollari l'oncia, in calo dello 0,91%. Profondo rosso per il(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 72,58 dollari per barile, in netto calo dell'1,68%.Sulla parità lo, che rimane a quota +161 punti base, con ilche si posiziona al 3,81%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,35%, resta vicino alla parità(-0,09%), e piatta, che tiene la parità.Nessuna variazione significativa in chiusura per il, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 30.718 punti; sulla stessa linea, incolore il, che archivia la seduta a 32.865 punti, sui livelli della vigilia. Pressoché invariato il(-0,15%); come pure, sui livelli della vigilia il(-0,1%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta del 2/02/2024 è stato pari a 2,42 miliardi di euro, in calo del 18,34%, rispetto ai 2,96 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,61 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,63 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,31%. Denaro su, che registra un rialzo del 2,16%. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,12%. Buona performance per, che cresce dell'1,95%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,72%.scende dell'1,70%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,43%. Tentenna, che cede lo 0,92%.di Milano,(+3,05%),(+1,97%),(+1,73%) e(+1,70%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,94%. Calo deciso per, che segna un -2,2%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,19%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,16%.