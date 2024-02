Wall Street positiva, rally di Meta e Amazon spinge il Nasdaq

ING

(Teleborsa) -, nonostante unche ha smorzato le speranze che la Federal Reserve possa iniziare a tagliare i tassi di interesse in primavera. Secondo i dati forniti dal Bureau of Labour Statistics , le buste paga non agricole sono aumentate di 353.000 unità a gennaio, rispetto alle 187 mila attese dagli analisti, mentre il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 3,7%, contro previsioni di un aumento al 3,8%."Il clamoroso rapporto sull'occupazione di gennaio -- significa che la Federal Reserve non avrà fretta di tagliare i tassi di interesse - commenta James Knightley, Chief International Economist di- Ciononostante, riconosciamo che questo rapporto contraddice molte prove raccolte altrove, mentre il forte calo delle ore lavorate e la crescente percentuale di lavoratori a tempo parziale fanno riflettere".Il mercato azionario è sostenuto dagli, grazie acome(ha registrato un aumento dei ricavi del quarto trimestre grazie anche alle nuove funzionalità di intelligenza artificiale generativa nelle attività di cloud ed e-commerce) e(ha annunciato il primo dividendo e un aumento delle entrate e dei profitti grazie alle robuste vendite pubblicitarie nel periodo natalizio). Meno brillanti i risultati di, con le vendite cinesi in calo, nonostante un aumento delle vendite totali.La stagione delle trimestrali continua anche per altri settori. Prima della campanella sono arrivati risultati soddisfacenti dal, conche ha chiuso il 2023 con un utile pari a 21,4 miliardi di dollari edche ha registrato un utile di 36 miliardi di dollari.Guardando ai, ilsi ferma a 38.580 punti, mentre, al contrario, performance positiva per l', che continua la giornata in aumento dell'1,05% rispetto alla chiusura della seduta precedente. Ottima la prestazione del(+1,77%); sulla stessa tendenza, in netto miglioramento l'(+1,59%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i(+4,99%),(+2,10%) e(+1,53%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,44%),(-0,96%) e(-0,51%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,91%),(+1,81%),(+1,40%) e(+1,24%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,24%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,87%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,59%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,25%.Tra idel Nasdaq 100,(+21,68%),(+7,88%),(+5,91%) e(+5,25%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -14,83%. Sensibili perdite per, in calo del 13,62%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,37%. Sotto pressione, che accusa un calo del 3,12%.