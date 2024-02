Borse caute. Piazza Affari corre sola

S&P-500

(Teleborsa) -, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. Si muove in modesto ribasso l'a Wall Street, evidenziando un decremento dello 0,52%.A spingere Piazza Affari sono le ottime performance delle banche, trascinate dal rally di, dopo risultati trimestrali sopra le attese , la previsione di un utile netto 2024 sostanzialmente in linea con il 2023 e l'annuncio che da quest'anno introdurrà una politica di distribuzione ordinaria con un payout di almeno il 90% dell'utile netto.Sul fronte macroeconomico: il morale degli investitori nella zona euro è migliorato per il quarto mese consecutivo a febbraio, secondo l'indice Sentix; l'economia della zona euro ha mostrato timidi segnali di ripresa all'inizio dell'anno, secondo l'indagine PMI; il surplus della bilancia commerciale tedesca è aumentato a dicembre; i prezzi alla produzione della Zona Euro sono diminuiti ancora a dicembre.Sul mercato valutario, prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,55%. Perde terreno l', che scambia a 2.020,7 dollari l'oncia, ritracciando dello 0,89%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,38%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +159 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,89%.sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,08%, resta vicino alla parità(-0,04%), e piatta, che tiene la parità. A Piazza Affari, ilha terminato la giornata con un aumento dello 0,76%, a 30.953 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 33.081 punti.Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta del 5/02/2024 è stato pari a 3,25 miliardi di euro, con un incremento del 34,66%, rispetto ai precedenti 2,42 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,63 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,71 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso dell'8,10%.Exploit di, che mostra un rialzo del 3,81%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,53%.Denaro su, che registra un rialzo del 2,45%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,26%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,26%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,98%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,98%.Tra i(+3,37%),(+3,00%),(+2,64%) e(+1,78%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,07%.scende del 3,65%.