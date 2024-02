Borse caute. Piazza Affari corre sola

Intesa

(Teleborsa) -, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela, dopo i cali registrati da Wall Street. Sul fronte delle banche centrali, ilha ulteriormente ridimensionato le aspettative sui tagli dei tassi di interesse quest'anno, smorzando le ipotesi di una riduzione del costo del denaro, a marzo.Prosegue nel frattempo la stagione delle trimestrali: occhi suin attesa oggi dei conti di bilancio; corre ancoraall'indomani dei risultati trimestrali sopra le attese , la previsione di un utile netto 2024 sostanzialmente in linea con il 2023 e l'annuncio che da quest'anno introdurrà una politica di distribuzione ordinaria con un payout di almeno il 90% dell'utile netto.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,05%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 2.024,7 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 72,64 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +158 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,87%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità,avanza dello 0,38%, e incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 31.017 punti, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 33.133 punti, in prossimità dei livelli precedenti.di Milano, troviamo(+3,23%),(+2,27%),(+2,06%) e(+1,47%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,76%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,94%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,93%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,77%.Tra i(+3,49%),(+2,22%),(+2,13%) e(+1,99%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,05%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,45%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,53%.