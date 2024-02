Espe verso quotazione su Euronext Growth Milan

(Teleborsa) -, società attiva in ambito energetico, ha avviato l'iter per la, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L'ammissione è prevista il 20 febbraio, con il debutto nei giorni successivi. Integrae SIM è Euronext Growth Advisor (EGA).La società - con sede a Grantorto (Padova) - è presente nel settore energetico mediante la realizzazione di impianti elettrici industriali e di automazione a partire dal 1974. Dal 2003 la società ha iniziato ad operare in modo continuativo e strutturato nel settore delle energie rinnovabili, occupandosi di, dal 2011 die dal 2013 di cogenerazione acon tecnologia proprietaria a brand Espe.Ildella società al 30 giugno 2023 ammonta a circa 53,6 milioni di euro, principalmente attribuibili alla linea di business fotovoltaico (circa 96% con oltre 73 MWp da installare). Al 31 dicembre 2022, Espe ha registratoper circa 36,5 milioni di euro mentre al 30 giugno 2023 per circa 29,2 milioni di euro realizzati in Italia rispettivamente per circa il 96% e il 94%.Il, composto da 7 membri, è composto da Enrico Meneghetti (Presidente e Amministratore Delegato); Fabio Meneghetti (Consigliere Delegato); Simone Mariga (Consigliere Delegato); Franco Favero (Consigliere Delegato); Luigino Sambugaro (Consigliere Delegato); Cristian Bernardi (Consigliere Delegato); Arturo Lorenzoni (Consigliere Indipendente).Prima dell'ammissione, ilè controllato interamente da Espe Tecnologie S.r.l. (società riconducibile a Enrico Meneghetti per il 26,47%, Fabio Meneghetti per il 26,47%, Simone Mariga per l’11,765%, Franco Favero per l’11,765%, Luigino Sambugaro per l’11,765% e Cristian Bernardi per l’11,765%).Simone segnala che saranno presenti(3 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Espe Tecnologie S.r.l. (3.000.000), convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni 1 azione a voto plurimo.