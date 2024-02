La Commissione europea punta sulle tecnologie di cattura della CO2

(Teleborsa) - Laha adottato oggi la "Industrial Carbon Management Communication", che forniscesu come lepotrebbero contribuire a ridurre le emissioni del 90% entro il 2040 e a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.Sebbene la maggior parte dello sforzo per raggiungere il net zero per le emissioni di CO2 entro il 2050 deriverà dalla riduzione degli attuali livelli di emissioni nei prossimi anni, secondo la Commissione UE avremo "direttamente dall'atmosfera e poi conservarla o utilizzarla". Queste tecnologie si concentreranno su settori in cui le emissioni sono particolarmente difficili o costose da ridurre.Nel, la Commissione ha proposto che l'UE sviluppi almeno 50 milioni di tonnellate all'anno di capacità di stoccaggio di CO2 entro il 2030. Sulla base della valutazione d'impatto sull'obiettivo climatico raccomandato 'per il 2040, questa cifra dovrà aumentare a circa 280 milioni di tonnellate entro il 2040.Per realizzare i progetti di industrial carbon management, la Commissione ha definito una: in primis, l'UE e gli Stati membri dovrebbero promuovere ulteriormente i progetti di gestione del carbonio industriale nell'ambito dei programmi di infrastrutture energetiche dell'UE e potrebbero prendere in considerazione importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI); la Commissione valuterà la possibilità di aumentare i finanziamenti per la ricerca e l'innovazione su progetti di gestione del carbonio industriale attraverso gli strumenti esistenti, in particolare Horizon Europe e l'Innovation Fund; la Commissione accelererà il lavoro con i partner internazionali sulla gestione del carbonio industriale, in particolare sull'armonizzazione della rendicontazione e della contabilità delle attività di gestione del carbonio, e garantirà che i quadri internazionali di fissazione dei prezzi del carbonio tengano conto degli assorbimenti per affrontare le emissioni in settori difficili da abbattere."Le energie rinnovabili e l'efficienza energetica rimangono centrali sulla strada verso la neutralità climatica, ma per raggiungere emissioni nette pari a zero avremo bisogno anche di tecnologie per rimuovere, catturare, trasportare, immagazzinare e utilizzare la CO2 - ha commentato- Con la strategia che presentiamo oggi,. Con il giusto sostegno e coordinamento sui progetti e il giusto quadro giuridico per le infrastrutture e gli standard sulla CO2, possiamo sostenere lo sviluppo di queste tecnologie nell'UE. Le tecnologie di gestione del carbonio ci consentiranno non solo di ridurre le emissioni, ma anche di rendere il nostro settore più pulito e competitivo".