NEXT RE SIIQ, nel 2023 perdita per 9,2 milioni di euro

NEXT RE SIIQ

(Teleborsa) -, società immobiliare quotata su Euronext Milan, ha comunicato che ilpreliminare è stimato in circa -9,2 milioni di euro (rispetto all'utile pari a 0,35 milioni di euro al 31 dicembre 2022) e riflette la variazione delnegativa per complessivi -6,8 milioni di euro in seguito all'adeguamento dei valori degli asset come stimati dall'esperto indipendente. Il risultato negativo preliminare riflette anche l'impatto della svalutazione di attività per imposte anticipate pari a 0,2 milioni di euro.Ilconsolidato preliminare è stimato pari a 57,08 milioni di euro al 31 dicembre 2023, rispetto a 53,17 milioni di euro al 31 dicembre 2022. Ilconsolidato preliminare è stimato pari al 44% al 31 dicembre 2023, rispetto al 39% al 31 dicembre 2022.