In rialzo i mercati europei, focus sulle trimestrali

FTSE MIB

Credit Agricole

Societe Generale

Maersk

Kering

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

STMicroelectronics

Stellantis

Brunello Cucinelli

Nexi

BPER

Saipem

Telecom Italia

Enel

Tod's

Intercos

Juventus

Ferragamo

ENAV

Zignago Vetro

MFE B

D'Amico

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista il. L', con i grandi gruppi del Vecchio Continente che mandano segnali contrastanti. Crolla, nonostante l' aumento dell'utile e del dividendo, è debole, che ha registrato un quarto trimestre in contrazione, e affonda, che ha sospeso il buyback per l'incertezza causata dalla crisi del Mar Rosso. Positiva, nonostante risultati 2023 in calo e l'obiettivo dichiarato di rivitalizzare il marchio Gucci.Sul, ina gennaio la deflazione dei prezzi al consumo si è accentuata passando a -0,8% a/a da -0,3% di dicembre (le attese erano per un peggioramento più contenuto: -0,5%), mentre ina dicembre l'avanzo delle partite correnti si è leggermente ridotto a 1.810 mld di yen da 1.885,4 mld di novembre.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,075. Lieve calo dell', che scende a 2.024,8 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,04%), raggiunge 74,63 dollari per barile.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +159 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre ilsi attesta al 3,90%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,44%, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e buona performance per, che cresce dello 0,74%.Lieve aumento per la, che mostra sulun rialzo dello 0,49%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 33.278 punti. Guadagni frazionali per il(+0,36%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo il(+0,36%).di Piazza Affari, sostenuta, con un discreto guadagno del 2,80%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,45%. Ben impostata, che mostra un incremento del 2,35%. Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,28%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,74%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,69%.scende dell'1,91%. Calo deciso per, che segna un -1,58%.del FTSE MidCap,(+3,14%),(+3,10%),(+2,94%) e(+2,93%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,52%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,37%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,90%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,68%.