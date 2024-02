Positive le Borse europee, segnali contrastanti da trimestrali

Credit Agricole

(Teleborsa) -, dopo che la Borsa di Tokyo ha chiuso sui massimi da 34 anni e l'S&P 500 ha nuovamente rivisto i massimi storici. L', con i grandi gruppi del Vecchio Continente che mandano segnali contrastanti. Crolla, nonostante l' aumento dell'utile e del dividendo, è debole, che ha registrato un quarto trimestre in contrazione, e affonda, che ha sospeso il buyback per l'incertezza causata dalla crisi del Mar Rosso. Positiva, nonostante risultati 2023 in calo e l'obiettivo dichiarato di rivitalizzare il marchio Gucci.Sul, ina gennaio la deflazione dei prezzi al consumo si è accentuata passando a -0,8% a/a da -0,3% di dicembre (le attese erano per un peggioramento più contenuto: -0,5%), mentre ina dicembre l'avanzo delle partite correnti si è leggermente ridotto a 1.810 mld di yen da 1.885,4 mld di novembre.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,078. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,20%. Sostanzialmente stabile il, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 74,22 dollari per barile.Lieve calo dello, che scende a +159 punti base, mentre ilsi attesta al 3,87%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,29%, e sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,42%.continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,24%; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,25%, portandosi a 33.202 punti. In frazionale progresso il(+0,47%); con analoga direzione, poco sopra la parità il(+0,54%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,24%),(+2,24%),(+1,91%) e(+1,69%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,57%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,83%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,54%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,76%.di Milano,(+2,96%),(+2,57%),(+2,11%) e(+1,96%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,01%. Guadagno moderato per, che avanza del 2,01%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,48%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,44%.