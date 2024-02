Positivo il Mercato americano con trimestrali migliori delle attese

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche ha messo a segno un +0,38%; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.988 punti. Buona la prestazione del(+0,84%); sulla stessa linea, in frazionale progresso l'(+0,7%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i(+0,99%),(+0,97%) e(+0,79%).Lasi sta mostrando più forte del previsto, dando agli investitori la fiducia che un'economia sana potrebbe continuare a trainare i profitti aziendali.del Dow Jones,(+1,93%),(+1,92%),(+1,56%) e(+1,09%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,71%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,31%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,91%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,69%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,80%),(+4,84%),(+4,03%) e(+3,91%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,71%.Calo deciso per, che segna un -3,7%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,37%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,25%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 219K unità; preced. 224K unità)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,4%; preced. -0,4%).