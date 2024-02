Talea, Alantra promuove nuovo M&A: prezzo dei target è interessante

Alantra

(Teleborsa) - Gli analisti digiudicano positivamente l'annuncio di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'e-retailing di prodotti legati alla salute e benessere della persona, riguardante, sottolineando i progressi dell'azienda nel perseguire la sua strategia inorganica sulla scia delle acquisizioni di successo effettuate negli ultimi anni (Farmahome, Superfarma, Gooimp, Mood Concept Store e Doc Peter)."A nostro avviso, lasu più anni èper il gruppo, poiché consente all'azienda di autofinanziare i propri sforzi", si legge in una ricerca, che ribadisce rating Buy e target price a 16,6 euro.Da un punto di vista strategico, questa acquisizione comporta due vantaggi: aumentare le quote di mercato nel segmento degli integratori (34% dei prodotti venduti da Talea nel FY22); espandere i margini grazie alla buona redditività delle private label e dei suoi turnover. Oltre a ciò, il, con Alantra che stima un multiplo della transazione EV/vendite FY23E di circa 0,35x, ben al di sotto dello 0,6x di Talea.Migliora l'andamento di, che, con un, anche se i volumi sono molto contenuti (poco oltre 22 mila euro di controvalore in un'ora e mezza di scambi). Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 7,7 e successiva a 8. Supporto a 7,4.