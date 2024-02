Wall Street positiva. S&P 500 vicino ai 5.000 punti

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza tonica per la borsa di Wall Street dopo i nuovi record dell’S&P 500 che ha sfiorato i 5mila punti.Prosegue nel frattempo la stagione delle trimestrali, finora nel complesso positiva. Gli investitori, infatti, sembrano concentrarsi sugli utili societari mettendo in secondo piano il probabile rinvio dei tagli ai tassi d’interesse da parte della Federal Reserve.Sulle prime rilevazioni, ilsegna un +0,38%; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,68%, portandosi a 4.988 punti. In rialzo il(+0,84%); con analoga direzione, in moderato rialzo l'(+0,7%).