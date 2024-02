EdiliziAcrobatica, joint venture con Italsoft

EdiliziAcrobatica

(Teleborsa) -- società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza, ha sottoscritto in data odierna accordi vincolanti per la costituzione di una joint venture (la Joint Venture) societaria e commerciale con il gruppo Italsoft - leader italiano di tecnologia abilitante per l’innovazione digitale ed energetica del settore delle costruzioni e di quello immobiliare dedicato alla sostenibilità ambientale e la decarbonizzazione tramite la riqualificazione energetica, la gestione delle comunità energetiche e la trasformazione degli edifici in smart building - e contestualmente di aver proceduto alla costituzione della società "Acrobatica Smart Living".Acrobatica e Italsoft uniscono così le competenze maturate nei rispettivi settori di attività per far sì che la NewCo possa operare nella riqualificazione energetica degli edifici, nella creazione delle comunità energetiche e nella trasformazione degli edifici in smart building - generando al contempo opportunità di business per le attività “core” delle parti - e, in una seconda fase, nella fornitura di servizi connessi all’amministrazione e gestione condominiale di un consistente numero di immobili in Italia attraverso piattaforme digitali.Acrobatica è divenuta in data odierna titolare di una partecipazione di maggioranza pari al 51% del capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, che le garantisce il controllo e quindi la possibilità di consolidare la NewCo all’interno del perimetro del Gruppo. Italsoft, in qualità di socio di minoranza, è divenuto titolare di una partecipazione pari al 49% del capitale sociale della NewCo.La costituzione della NewCo e quindi l’avvio della Joint Venture valorizza e massimizza il trentennale lavoro svolto dal gruppo Acrobatica e capitalizza la visione trasformativa di Italsoft creando un player che possa entrare per primo in nuove aree di business con una modalità e una forza imprenditoriale unica, focalizzata sulla trasformazione della cultura nel mondo edile.