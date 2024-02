Borse europee chiudono positive. Piazza Affari in pole con lusso

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Saipem

Telecom Italia

Brunello Cucinelli

Banco BPM

Ferrari

Tod's

Ferragamo

Credem

Zignago Vetro

Saras

UnipolSai

Illimity Bank

Reply

(Teleborsa) -i principalicapitanati da, chegrazie all'ottimo andamento del settore del lusso dopo l'OPA su Tod's. Nel frattempo sulla piazza americana l'si muove poco sopra la parità (+0,38%) in una settimana ancora ricca di spunti sotto il profilo economico e societario. Domano sono in uscita i dati dell'inflazione USA.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,078. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,41%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 76,59 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +157 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,91%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,65%, resta vicino alla parità(+0,01%), e composta, che cresce di un modesto +0,55%.Piazza Affari termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 31.457 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata giovedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dello 0,96% rispetto alla chiusura di ieri.In denaro il(+0,88%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione del(+0,73%).di Piazza Affari, effervescente, con un progresso del 5,88%.avanza del 2,93%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,78%.Denaro su, che registra un rialzo del 2,23%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,55%.del FTSE MidCap,(+18,37%),(+6,13%),(+4,37%) e(+4,36%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,73%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,18%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,68%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,33%.