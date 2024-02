Wall Street prosegue in moderato rialzo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

materiali

utilities

informatica

Goldman Sachs

Intel

3M

Dow

Salesforce

Microsoft

Apple

Diamondback Energy

AirBnb

Trade Desk

Charter Communications

Constellation Energy

Tesla Motors

CrowdStrike Holdings

DexCom

(Teleborsa) -confermando l'impostazione cauta dell'esordio, in attesa di una serie di dati macroeoconomici e risultati Corporate. Il mercato ha segnato il passo sin dalla scorsa settimana dopo che ilha reso chiaro che è improbabile un taglio dei tassi a marzo.Il mercato attende comunque domani l'uscita del dato sull', che fornirà una indicazione più precisa sulle prossime mosse della banca centrale USA.Seduta caratterizzata dall', che si è spinto in prossimità dei 50mila dollari.A New York l'indicesale dello 0,53%, mentre resta fermo l'a 5.035 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,13%); sulla stessa tendenza, consolida i livelli della vigilia l'(+0,03%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,22%),(+1,17%) e(+1,12%). Il settore, con il suo -0,43%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,86%),(+2,52%),(+2,19%) e(+2,19%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna un -1,21%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,53%.Tra idel Nasdaq 100,(+9,52%),(+5,22%),(+4,26%) e(+3,56%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,16%.scende del 2,87%.Calo deciso per, che segna un -2,38%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,09%.