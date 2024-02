Borsa di New York incerta in attesa dell'inflazione

Dow Jones

(Teleborsa) -, indi questa settimana, che potrebbe fornire indizi su quando è probabile che la Federal Reserve inizi a tagliare i tassi di interesse. In particolare, si è registrato un guadagno frazionale suldello 0,33%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si ferma a 5.022 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,44%; come pure, leggermente negativo l'(-0,21%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+1,14%),(+1,05%) e(+0,73%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,77%.Tra i(+2,59%),(+2,21%),(+1,88%) e(+1,75%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,34%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,26%.Tentenna, che cede lo 0,90%.Al top tra i, si posizionano(+9,38%),(+4,20%),(+3,65%) e(+3,32%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,81%.scende del 2,77%.Calo deciso per, che segna un -2,58%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,45%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 3%; preced. 3,4%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 5,52 Mln barili)14:30: Empire State Index (atteso -12,5 punti; preced. -43,7 punti)14:30: PhillyFed (atteso -8 punti; preced. -10,6 punti)14:30: Prezzi import, mensile (atteso -0,1%; preced. 0%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 220K unità; preced. 218K unità).