BPER colloca green bond da 500 milioni di euro

(Teleborsa) -ha concluso con successo il collocamento della prima obbligazione Senior Preferred qualificata “green”, in coerenza con il GSS Bond Framework del Gruppo (Green, Social and Sustainability Bond Framework), destinata a investitori istituzionali.L'ammontare collocato è stato pari a Euro 500 milioni, con scadenza 6 anni e possibilità di rimborso anticipato (call) dopo 5 anni.A conferma dell’elevato interesse nei confronti di BPER Banca, sonoLa domanda, ben diversificata, ha consentito di ridurre il livello iniziale, pari a 200 p.b. sopra il mid-swap a 5 anni, fino a 160 p.b. Conseguentemente, la cedola annuale è stata determinata pari al 4,250%, con prezzo di emissione/re-offer di 99,753%.La distribuzione geografica vede la presenza di investitori esteri - tra cui Regno Unito con il 20%, Germania, Austria e Svizzera con il 13% e Francia con il 9% - e italiani con il 42%.L’allocazione finale è stata principalmente destinata a fondi di investimento (51%) e banche & private banking (30%).L’emissione, i cui proventi saranno destinati al finanziamento e/o al rifinanziamento di Eligible Green Asset, si integra nella strategia ESG di BPER e rappresenta la concreta realizzazione di obiettivi di sostenibilità ambientale.Citibank, Deutsche Bank, NatWest Markets, Santander, UBS Investment Bank e UniCredit hanno agito in qualità di Joint Bookrunner, mentre Equita e Jefferies in qualità di Co-Lead Manager.I rating attesi sono i seguenti: Ba1 (Moody’s)/ BBB- (Fitch)/ BBB (DBRS).