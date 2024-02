GHC, Luca Matrigiani prende il posto di Javier de la Rica in CdA

Garofalo Health Care

(Teleborsa) - Il CdA di(GHC), società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali operatori del settore della sanità privata accreditata in Italia, preso atto dellecon decorrenza immediata presentate dal(espressione di Peninsula, che ha ceduto la propria quota) per motivi personali, haquale nuovo consigliere non esecutivo e indipendente. Il neonominato consigliere resterà in carica sino all'assemblea prevista il prossimo 29 aprile 2024.Matrigiani è attualmente consigliere di amministrazione die membro del comitato investimenti della stessa; inoltre è membro del CdA die presidente del comitato indipendenti della medesima."Le significative prospettive di sviluppo del nostro Gruppo - che opera in un settore attraversato da trend secolari - sono state ben comprese dagli investitori che hanno rafforzato la loro posizione o che sono entrati per la prima volta nel capitale in occasione dell'uscita di Peninsula dopo 5 anni - ha commentato il- Colgo quindi l'occasione per ringraziare vecchi e, che includono investitori istituzionali di primario standing, family office ben strutturati e per la prima volta anche enti previdenziali tra i più importanti in Italia, tra cui Fondazione Enasarco".