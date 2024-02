Orsero, Intesa: 2024 sarà anno positivo, M&A rimane catalyst

Intesa Sanpaolo

Orsero

(Teleborsa) -ha confermato il(aper azione) e la(a) sul titolo, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, dopo gli incontri del management con gli investitori.Gli analisti ritengono che ilsarà "" per Orsero e definirà un livello normalizzato di redditività del gruppo, al netto delle condizioni straordinarie positive sperimentate lo scorso anno. Il forte flusso di cassa generato negli ultimi anni ha consentito alla società didelle proprie attività di distribuzione core, anche grazie alle acquisizioni di successo finalizzate in Francia.Dopo il successo dell'integrazione di Capexo e Blampin, "", si legge nella ricerca. L'obiettivo principale è consolidare la presenza distributiva in tutta Europa, in particolare nei mercati chiave del gruppo, ancora fortemente frammentati (Italia, Spagna, Francia e Grecia).Possibili target dovrebbero esseredi Orsero, la cui integrazione consentirebbe al gruppo di incrementare il business e diversificare ulteriormente la propria offerta. Il management inoltre non esclude la possibilità di acquisire in futuro piccoli produttori di prodotti ad alto margine o addirittura di concludere un. Orsero continua inoltre ad investire nell'ampliamento dei magazzini (stoccaggio e maturazione di frutta e verdura) per migliorare l'efficienza operativa del gruppo.