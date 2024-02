Positivo il Nikkei 225 grazie al rally di Tokyo Electron e SoftBank

Tokyo

(Teleborsa) -, con la ripresa delle negoziazioni dopo una festività. I mercati in Cina saranno chiusi per la settimana, a causa delle festività del Capodanno lunare, mentre Hong Kong resta chiusa oggi ma riprende gli scambi domani.A spiccare è il Nikkei 225, su nuovi massimi in 34 anni grazie alla forza dei principali titoli tecnologici. In particolare, si registra il rally di, dopo la trimestrale positiva, e di, dopo gli ulteriori guadagni di Arm Holdings (+29,2% lunedì nelle contrattazioni a New York).Tra le altre notizie,hadai suoi indici standard globali in una revisione trimestrale, il numero più alto di cancellazioni in almeno due anni, dopo le pessime performance dei mercati.Ottimo aumento per la Borsa di, che mostra sulun rialzo del 2,89%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata giovedì scorso;Sale(+1,12%); guadagni frazionali per(+0,29%); sulla parità(-0,16%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,15%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 12 febbraio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,04%.Il rendimento dell'scambia 0,72%, mentre il rendimento per ilè pari 2,46%.