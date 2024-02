AbitareIn, ricavi in calo a 15,8 milioni di euro nel primo trimestre

AbitareIn

(Teleborsa) -, società milanese leader nello sviluppo residenziale e quotata su Euronext STAR Milan, ha chiuso ildell'esercizio (al 31 dicembre 2023) conpari a 15,8 milioni di euro (44,4 milioni di euro al 31/12/2022) derivanti da: 5,7 milioni di euro di ricavi per vendite derivanti dai rogiti delle rimanenti unità immobiliari di Milano City Village, Palazzo Naviglio e Trilogy Towers (€ 16,4 mln al 31/12/2022); 9,2 milioni di euro di variazione delle rimanenze per avanzamento lavori, al netto dello scarico di magazzino dovuto alla consegna (conseguente al rogito di compravendita) degli appartamenti ai clienti (11,4 milioni di euro nel primo trimestre dell'esercizio precedente).L'è stato pari a 3,1 milioni di euro (2,2 milioni di euro al 31/12/2022), mentre l'è stato pari a 2 milioni di euro (1,1 milioni di euro al 31/12/2022). L'è pari a 49,5 milioni di euro (38,5 milioni di euro al 30/09/2023), su cui ha inciso il pagamento del dividendo (deliberato nell'esercizio 2023) e il piano di acquisto azioni proprie."Il primo trimestre dell'esercizio subisce ancora l'effetto dell', ormai sistematico a Milano - ha commentato l'- Procedono le attività sui cantieri già avviati, ma rimaniamo ancora in attesa di autorizzazione per progetti che contano complessivamente più di 700 appartamenti. L'attuale situazione di stallo della nostra Città, che comporta l'impossibilità di costruire case nuove, oltre a causare forti slittamenti temporali nelle attività degli sviluppatori e a rischiare di mettere in crisi la filiera delle costruzioni, continua ad incrementare la già pressante domanda di case nuove"."Laa Milano, rispetto al resto d'Europa, aggravata dall'attuale situazione, spinge i prezzi delle case di nuova costruzione al rialzo e mette in difficoltà le famiglie", ha aggiunto.