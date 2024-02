Banca Generali aderisce agli Un Global Compact

(Teleborsa) -comunica l'adesione aglil'iniziativa volontaria delle Nazioni Unite volta ad incoraggiare le imprese di tutto il mondo a creare un quadro economico, sociale ed ambientale per un'economia mondiale sana e sostenibile. A tal fine, laBanca si impegna a condividere, sostenere e applicare nella propria sfera di influenza, dieci principi considerati fondamentali, relativi a diritti umani, standard lavorativi, tutela dell'ambiente e lotta alla corruzione.Oltre all'adesione ai principi dell'ONU, la società segnala i "crescenti riconoscimenti nella sfera della sostenibilità", con la notizia dell'inserimento al fianco della Capogruppo nelper il settore "Diversified Financial Services and Capital Markets".Larappresenta le aziende, all'interno dei rispettivi settori, che hanno dimostrato punti di forza nella sostenibilità aziendale. In totale nel S&P Global Sustainability Yearbook compaiono le migliori 759 società delle 9.400 valutate.