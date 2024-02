Borse europee positive trascinate da Renault e Stellantis

Renault

Stellantis

Commerzbank

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Stellantis

Prysmian

Moncler

DiaSorin

Interpump

Banco BPM

Banca MPS

BPER

Philogen

Seco

Saras

Ascopiave

Credem

Sanlorenzo

Digital Value

Cementir

(Teleborsa) -, tra cui spiccano le Borse di Milano e di Parigi, trainate rispettivamente dai colossi dell', i cui vertici hanno anche raffreddato le recenti speculazioni della stampa su una possibile integrazione tra le due società; le due case automobilistiche hanno registrato risultati confortanti per il 2023 e, nonostante un outlook cauto, hanno offerto flussi di cassa positivi e. A Francoforte, che registrato nel 2023 il maggior profitto degli ultimi 15 anni.Intanto, la Commissione europea hamedia dell'a 0,8% per il 2024 e 1,5% per il 2025, da 1,2% e 1,6% rispettivamente delle stime d'autunno.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,30%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,42%. Deciso rialzo del(Light Sweet Crude Oil) (+2,1%), che raggiunge 78,25 dollari per barile.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +150 punti base, mostrando un piccolo calo di 3 punti base, mentre ilsi attesta al 3,83%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,60%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,38%, e buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,86%.Seduta positiva per il, che porta a casa un guadagno dell'1,17% sul; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 33.807 punti. Poco sotto la parità il(-0,23%); come pure, negativo il(-0,71%).Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta del 15/02/2024 è stato pari a 2,9 miliardi di euro, con un incremento del 46,41%, rispetto ai precedenti 1,98 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,63 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,68 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+5,74%),(+4,71%, dopo tre commesse dal valore aggregato di circa 5 miliardi di euro),(+3,55%) e(+3,00%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,83%. Vendite su, che registra un ribasso del 3,07% (dopo che Fondazione CRT è uscita dal capitale). Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,25%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,53%.Tra i(+3,29%),(+1,73%),(+1,48%) e(+1,34%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,90%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,86%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,89%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,66%.