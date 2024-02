Covivio vede risultato netto ricorrente 2024 a 440 milioni di euro

Covivio

(Teleborsa) -, azienda francese operante nel settore immobiliare, ha registrato 1 miliardo di euro diconsolidati e 648 milioni di euro di pertinenza del Gruppo, in crescita del +2,4% a perimetro corrente e del +6,4% a perimetro costante, e un(EPRA Earnings rettificato) in crescita del +1% a 435 milioni di euro (4,47 euro/azione) rispetto al target iniziale di 410 milioni di euro."In un contesto immobiliare caratterizzato dall'aumento dei tassi di interesse, Covivio si è adattata rapidamente, grazie soprattuttoa 720 milioni di euro di nuovi accordi di vendita - ha commentato il- Allo stesso tempo, l'attività di asset management e l'aumento dei ricavi del +6,4% a perimetro costante hanno consentito una crescita del risultato ricorrente. Nel 2024, proseguendo nel percorso di crescita del risultato ricorrente".L'è di vendite per 580 milioni di euro e proposta di dividendo di 3,30 euro/azione per il 2023, con opzione di pagamento in azioni. Inoltre, ha l'obiettivo di risultato netto ricorrente (EPRA Earnings rettificato) di circa 440 milioni di euro, in leggera crescita mentre contestualmente prosegue il deleveraging, e l'obiettivo di tornare a pagare un dividendo totalmente in contanti nel 2024 con un payout ratio superiore all'80%.