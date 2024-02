Positivo il Mercato americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni industriali

telecomunicazioni

informatica

Salesforce

Intel

Cisco Systems

Nike

Boeing

Apple

Illumina

Netflix

Zscaler

Advanced Micro Devices

Kraft Heinz

Biogen

Charter Communications

AirBnb

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,4%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che termina la giornata a 5.001 punti. In rialzo il(+1,18%); sulla stessa tendenza, sale l'(+0,87%).Il dato chiave sull'inflazione americana, è risultato superiore alle aspettative. La statistica ha spinto gli operatori a ridimensionare ulteriormente le scommesse su un prossimo taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve.Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,67%),(+1,42%) e(+1,10%).del Dow Jones,(+2,85%),(+2,39%),(+1,29%) e(+1,27%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -0,53%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,48%.Al top tra i, si posizionano(+5,23%),(+4,47%),(+4,31%) e(+4,17%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,45%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,61%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,83%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,74%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Empire State Index (atteso -13,7 punti; preced. -43,7 punti)14:30: PhillyFed (atteso -8 punti; preced. -10,6 punti)14:30: Prezzi import, mensile (atteso 0%; preced. 0%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 219K unità; preced. 218K unità)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,6%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 5,6%)14:30: Prezzi export, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,9%).