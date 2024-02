Tonica la Borsa di Milano, volano Prysmian e Stellantis

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Oggi sono attese le previsioni macroeconomiche Ue. Intanto questa mattina la presidente della BCE,, nel suo discorso in audizione al Parlamento europeo , ha detto che serve maggiore sicurezza sul calo al 2% dell'inflazione e che l'approccio resta determinato dai dati. Ilmette a segno la stessa performance positiva, in UE, dove si distinguonodopo l'annuncio di commesse per 5 miliardi premiata dal mercato dopo i conti, dividendo, premio ai dipendenti e buyback.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,074. Il chiave sull', risultato superiore alle aspettative, ha spinto gli operatori a ridimensionare ulteriormente le scommesse su un prossimo taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Gli occhi sono puntati anche sulle nuove stime economiche della Commissione europea e, oltreoceano, ai dati sulle vendite al dettaglio, che mostrano lo stato di salute dei consumi dopo l’impennata registrata a fine 2023.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.994,8 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,27%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +152 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,82%.composta, che cresce di un modesto +0,62%, poco mosso, che mostra un +0,18%, e ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,83%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,90%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 33.743 punti.Tra lea grande capitalizzazione, in primo piano, che mostra un forte aumento del 5,37%.Decolla, con un importante progresso del 3,92%.avanza del 2,78%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,35%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,23%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,14% dopo la notizia dell' uscita due giorni fa della Fondazione CRT dal capitale Sottotono ancheche mostra una limatura dello 0,59%.Tra i(+3,92%),(+2,39%),(+1,56%) e(+1,50%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,91%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,14%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1%.