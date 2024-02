CAREL Industries, CDP migliora il giudizio ESG a "B"

CAREL Industries

(Teleborsa) -(ex Carbon Disclosure Project), organizzazione globale non-profit che monitora le performance aziendali nella lotta al cambiamento climatico, hasu, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella produzione di componenti per raggiungere alta efficienza energetica nei mercati del condizionamento dell'aria e della refrigerazione, assegnandole un(nel 2022 il giudizio era stato "B-") e rafforzandone il posizionamento nella categoria "Management", cioè all'interno di quel panel di aziende che lavorano per gestire il proprio impatto sull'ambiente.CAREL è al momentocarbonica totale (comprendente anche le emissioni "Scope 3") al fine di definire un piano a medio e lungo termine verso la neutralità carbonica."Le ottime performance del gruppo in termini di ESG, già sottolineate dalla conferma della medaglia d'argento da parte di Ecovadis e dal punteggio "AA" assegnato da MSCI, si arricchiscono di un nuovo tassello con il miglioramento dello score nel rating CDP", hanno commentato, CEO del Gruppo CAREL e, membro del Consiglio di Amministrazione con deleghe all'ESG.