Coinbase passa in utile nel 2023 e riduce il debito

Coinbase

(Teleborsa) -, uno dei più noti exchange di criptovalute statunitensi, ha generato undi 95 milioni di dollari nell'intero 2023 (contro una perdita netta di 2.625 milioni di dollari) e unrettificato positivo in tutti e quattro i trimestri, per un totale di quasi 1 miliardo di dollari, in linea con l'obiettivo finanziario di generare un EBITDA rettificato positivo in tutte le condizioni di mercato.La società ha diversificato la base diper l'intero anno 2023 pari a 3,1 miliardi di dollari, generando 1,4 miliardi di dollari in ricavi da abbonamenti e servizi. Nel frattempo, il bilancio si è rafforzato poiché ha aumentato le risorse totali in dollari USA a 5,7 miliardi di dollari, riducendo contemporaneamente il debito totale del 12%.NelCoinbase si concentrerà su, si legge nella lettera agli azionisti. Innanzitutto, aumentare le entrate migliorando il core trading e l'USDC. In secondo luogo, promuovere l'utilità nelle criptovalute con esperimenti di pagamenti utilizzando USDC e Base. Infine, continuerà a promuovere la chiarezza normativa per il settore.Per quanto riguarda ledel 2024, Coinbase ha detto che fino al 13 febbraio ha generato circa 320 milioni di dollari di ricavi da transazioni e prevede che i ricavi da abbonamenti e servizi per il primo trimestre saranno compresi tra 410 e 480 milioni di dollari. "Rimaniamo concentrati sulla generazione di un EBITDA rettificato positivo in tutte le condizioni di mercato", viene sottolineato.