OTB, fatturato 2023 sale a 1,9 miliardi di euro trainato dall'Asia

(Teleborsa) -, gruppo italiano di moda e lusso fondato da Renzo Rosso, ha chiuso ilcon undi 1,9 miliardi di euro, in incremento del 10,2% a cambi costanti e del 7,2% a cambi correnti rispetto al 2022. Le Net Sales si sono attestate a 1,8 miliardi, in aumento del 12,4% a cambi costanti e del 9,1% a cambi correnti rispetto al 2022, trainate dall'incremento delle vendite sui canali diretti, dalle ottime performance dei brand del comparto luxury e dal turnaround di Diesel. Tutte le aree geografiche hanno registrato una crescita costante; in particolare, le migliori performance si sono riscontrate in Asia-Pacific, che acquisisce un peso sempre più rilevante.L'è stato pari a 348 milioni di euro, l'a 140 milioni di euro. La(pre IFRS 16) è pari a 60 milioni di euro, si legge in una nota del gruppo a cui fanno capo i marchi Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf, le aziende Staff International e Brave Kid, e che ha una partecipazione nel brand Amiri."Sono orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto nel 2023, è stato un anno sfidante ma i nostri brand hanno continuato a crescere in tutti i mercati, non solo quelli chiave come Stati Uniti, Cina e storicamente il Giappone, ma anche in nuove geografie come la Corea del Sud, che sta performando molto bene, e altri mercati asiatici - ha dichiarato- I consumatori più giovani stanno apprezzando il fatto che i nostri marchi si muovono in direzione spesso opposta al mercato, focalizzandosi principalmente sulla bellezza e la qualità dei prodotti, e continuando nella missione di rendere la moda un sogno. Una missione che non potremmo realizzare se non potessimo contare sulla grandezza e l'eccellenza della nostra filiera, con la quale abbiamo stretto rapporti di collaborazione e partnership, e del Made in Italy"."Sono sempre più convinto che la crescita di un gruppo passi attraverso le persone, avere persone motivate e ingaggiate è un asset imprescindibile per il successo di un'azienda - ha dichiarato- I risultati ottenuti ci hanno permesso di investire sempre di più nell'organizzazione e a fine 2023 abbiamo toccato la cifra di circa 7000 dipendenti in tutto il mondo. Questo è anche dovuto all'espansione della nostra rete retail, che ad oggi conta globalmente 610 store".