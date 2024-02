Positivo il listino americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,91%; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 5.030 punti. Guadagni frazionali per il(+0,21%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo l'(+0,35%).Gli investitori si sono trovati a digerire una serie di dati macroeconomici contrastanti. Prima della campanella è emerso che le vendite al dettaglio negli Stati Uniti sono diminuite oltre le attese a gennaio, la produzione industriale è risultata in leggero calo nello stesso mese, mentre le richieste di sussidi alla disoccupazione sono calate più delle attese nell'ultima settimana. Questi dati arrivano sulla scia di un rapporto sull'inflazione più caldo del previsto, che ha portato a una maggiore incertezza sui tempi dei tagli dei tassi di interesse quest'anno da parte della Fed.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+2,48%),(+1,88%) e(+1,66%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,44%.Tra i(+3,48%),(+3,40%),(+2,96%) e(+2,20%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,37%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,72%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,40%),(+6,24%),(+6,08%) e(+5,24%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,17%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,53%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,43%.scende del 2,35%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,1%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 0,6%; preced. 1%)14:30: Apertura cantieri (atteso 1,45 Mln unità; preced. 1,46 Mln unità)14:30: Permessi edilizi (atteso 1,51 Mln unità; preced. 1,49 Mln unità)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 80 punti; preced. 79 punti)16:00: Leading indicator, mensile.