Farmacosmo, ricavi in crescita a 71,2 milioni di euro nel 2023

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore Health, Pharma & Beauty, ha chiuso ilconpari a 71,2 milioni di euro, in crescita del 8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; se confrontati con i ricavi pro- forma 2022, gli stessi si attestano in diminuzione del 6%. Il gruppo continua a focalizzare i propri sforzi sulla redditività ed è trainato dal canale Retail, che è sempre più predominante rispetto al B2B: al 31 dicembre 2023 il fatturato B2B, in diminuzione del 20% YoY, ha un peso sul fatturato di Gruppo pari al 30% (rispetto al 56% registrato alla data di quotazione).Tra i, l'Average Order Value di farmacosmo.it si consolida ad un valore superiore a 100 euro rispetto a 95 euro del 2022; aumenta la percentuale di ricavi generati da chi ha acquistato più di una volta, passando dal 76% del 2022 a oltre l'80% del 2023; aumenta la percentuale di ordini ricorrenti, che passa dal 70% del 2022 al 74% del 2023; aumenta il numero medio di ordini ricorrenti per cliente, passando dai 4,4 del 2022 ai 4,8 del 2023; il cliente ricorrente di Farmacosmo.it registra un average order value di oltre 109 euro.Gli(tra online e offline) ammontano ad oltre 870 mila verso i circa 600 mila del 2022."Farmacosmo nel corso del 2023 ha- ha commentato l'- Oggi siamo un'unica entità di business, di marketing e di tecnologia. Tutte le controllate sono collegate ai nostri software proprietari. Il focus del 2023 è stato la redditività e la marginalità sul venduto. In particolare, nel corso del secondo semestre, abbiamo affiancato al modello di business "sell & buy" un incremento degli acquisti diretti dalle aziende produttrici. Il canale retail continua ad essere il traino della crescita grazie in particolare all'integrazione e all'efficientamento di tutti i portali acquistati"."Il peso del fatturato del, in flessione nel 2023 rispetto all'anno precedente, è sceso al 30% rispetto al 56%, risultante alla data di quotazione. È stata unacomplessiva - ha aggiunto - L'ampliamento della base retail, l'incremento della percentuale di fidelizzazione dei clienti e il miglioramento degli altri KPI confermano che il focus su verticali e target a maggiore redditività è la strada da perseguire".