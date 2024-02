Borse europee piatte in attesa della ripresa delle contrattazioni a Wall Street

Barclays

(Teleborsa) -, che aspettano ladi ieri. Intanto, la banca centrale cinese ha tagliato il tasso di riferimento per i mutui, il Loan Prime Rate (LPR) a 5 anni, da 4,20% a 3,95%; ha lasciato invece invariato l'LPR a 1 anno a 3,45%. Anche oggi sarà una giornata povera di dati macro in area euro e Stati Uniti (gli unici degni di nota sono il saldo delle partite correnti di dicembre dell'Eurozona e il leading indicator di gennaio negli USA).Qualche indicazioni arriva dalle, conche svetta sul FTSE 100 dopo la presentazione di un piano per tagliare 2 miliardi di sterline di costi e restituire agli azionisti 10 miliardi di sterline, eche si posiziona in cima al CAC 40 dopo i conti positivi per il 2023 L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,079. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,33%. Vendite diffuse sul(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 78,09 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +150 punti base, con ilche si posiziona al 3,86%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,27%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,07%, e resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,29%.Sostanzialmente stabile, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 31.724 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 33.856 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,07%); sulla stessa tendenza, sulla parità il(-0,16%).di Milano, troviamo(+2,23%),(+1,64%),(+1,23%) e(+0,88%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,69%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,53%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,17%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,65%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,59%),(+1,79%),(+0,96%) e(+0,89%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,13%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,72%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,54%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,48%.