Piazza Affari sui minimi assieme alle altre Borse europee

(Teleborsa) -che viaggiano sui minimi intraday, in vista di una partenza debole di Wall Street. I mercati, in attesa delle, hanno accolto con un certo malumore le conferme di uned anche oltre..L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,09%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,22%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-1,44%), che ha toccato 78,15 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +128 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,78%.pensosa, con un calo frazionale dello 0,41%, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,41%, escende dello 0,96%.A Piazza Affari, ilè in calo (-0,96%) e si attesta su 34.491 punti, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da venerdì scorso; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che continua la giornata a 36.685 punti.In frazionale calo il(-0,69%); sulla stessa tendenza, in discesa il(-0,99%).di Milano a ottenere un buon risultato, che segna un aumento del 3,59% dopo il contratto siglato in Angola.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,84%.Calo deciso per, che segna un -2,49%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,07%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,95%.Tra i(+1,73%),(+1,52%),(+1,42%) e(+1,11%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che registra un 3,21%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,49%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,38%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,23%.