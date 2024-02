Discover Financial Services vola a Wall Street (+11%). Scivola Capital One

Discover Financial Services

S&P-500

società specializzata nell'emissione e commercializzazione di carte di credito

indice del basket statunitense

Discover Financial Services

(Teleborsa) - Brilla, che passa di mano con un aumento dell'11,84%, con il mercato che premia la notizia che Capital One acquisirà Discover in un'operazione da 35,3 miliardi di dollari. Scivola invece a Wall Street il titolo Capital One che cede l'1,09%.Secondo i termini dell'accordo, gli azionisti di Discover riceveranno 1,0192 azioni Capital One per ciascuna azione Discover, che rappresentano un premio del 26,6% sulla base del prezzo di chiusura di Discover di 110,49 dollari il 16 febbraio 2024. Al closing, gli azionisti di Capital One deterranno circa il 60% e gli azionisti di Discover deterranno circa il 40% della società combinata.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota che lamantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,83%, rispetto a -1,05% dell').Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 124,8 USD. Rischio di discesa fino a 121,7 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 127,8.