Longino & Cardenal, Davide Rodi Foravalle nominato direttore commerciale

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella ricerca, selezione e distribuzione di cibi rari e preziosi, ha comunicato l'. Il manager porta una comprovata e decennale esperienza della nuova risorsa nel settore food&beverage di alta gamma.Davide Rodi Foravalle dal 2018 ha ricoperto il ruolo di Sales Manager Italia per, lavorando alle strategie di crescita e di posizionamento del brand e gestendo una rete commerciale di 20 rappresentanti su tutto il territorio italiano. Dal 2016 al 2018 ha ricoperto il ruolo di Regional Sales Manager per, multinazionale francese specializzata nella produzione e distribuzione di vini e alcolici con 350 marchi."Siamo molto contenti che Davide si unisca alla nostra squadra - ha commentatodi Longino & Cardenal - Proviene da un'azienda leader indiscussa nel settore del lusso, e pensiamo abbia acquisito un'esperienza nel posizionamento di mercato nel quale anche noi operiamo, che ci sarà di aiuto nel nostro percorso di sviluppo. Davide avrà ile consolidare il legame con quelli più strategici oltre ad organizzare le attività volte a promuovere i prodotti chiave dell'azienda al fine di aumentare fatturato e marginalità in linea con gli obbiettivi aziendali".