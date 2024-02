Mercati europei, Equita: Italia indietro per emissioni azionarie. Spiccano le IPO

EQUITA

(Teleborsa) - Lesul(escluse quelle inferiori a 10 milioni di euro) si sono attestate a, con 26 operazioni. L'Italia si è dunque posizionata al penultimo posto, dietro a paesi come la Francia (8,5 miliardi), la Germania (10 miliardi) e la Svizzera (11,1 miliardi), e molto lontano dal leader europeo rappresentato dal Regno Unito (36,7 miliardi). È quanto emerge dall'Osservatorio sui Mercati dei Capitali realizzato dain collaborazione con Università Bocconi.Con riferimento alle, i dati complessivi sono risultati marginali per tutte le principali borse europee, frutto dell'elevato livello di incertezza e delle performance non particolarmente positive delle nuove matricole. In questo ambito, nonostante le nuove ammissioni si siano attestate a livelli più bassi degli ultimi anni, l', al pari di quanto registrato nel Regno Unito (vs 2 in Germania e 3 in Francia).Più in dettaglio, nel 2023 le emissioni azionarie susono risultate pari a 6,3 miliardi di euro, in aumento rispetto a quanto registrato nel 2022 (5,7 miliardi, +10%). Anche il numero di operazioni è risultato in crescita, da 13 nel 2022 a 21 nel 2023 (+62%). Importante è stato il ruolo dei(2,5 miliardi), dei(1,7 miliardi) e delle(1,2 miliardi), mentre glihanno avuto un ruolo marginale (0,6 miliardi).Su, invece, le emissioni sono risultate in calo rispetto all'anno precedente (222 milioni di euro nel 2023 vs 967 milioni nel 2022) nonostante il marginale aumento del numero di operazioni (38 nel 2023 a 34 nel 2022), a dimostrazione della mancanza di operazioni "sizeable".Per quanto riguarda il debito europeo e limitatamente al mondo corporate, nel 2023 il primato per volumi di emissioni è detenuto dalla Germania, seguita dal Regno Unito e dalla Francia. L'con 54 operazioni e 31 miliardi di euro raccolti, circa un terzo dei valori registrati dalla Germania, con un trend comunque in miglioramento rispetto al 2022. Per quanto riguarda l'Italia, infatti, nel corso del 2023 si è visto - nonostante il rialzo dei tassi di interesse - un'incoraggiante crescita nelle emissioni, con ritmi sostenuti ed unaLe emissioni investment grade hanno rappresentato ildelle emissioni sul mercato italiano raccogliendo circa 22 miliardi di euro (+9% rispetto all'anno precedente). Il segmento high yield è passato da 3 miliardi di euro - dato peggiore dal 2008 - a 8,7 miliardi di euro (+186% rispetto all'anno precedente). Le emissioni not rated, invece, hanno raccolto 0,8 miliardi di euro (+53% rispetto all'anno precedente).Nel segmento dei minibond, invece, nel corso del 2023 sono state completate solo 4 emissioni (8 nel 2022 e 22 nel 2021) con 33 milioni di euro raccolti (52 milioni nel 2022 e 151 milioni nel 2021). Ad eccezione del biennio 2018-2019, il trend su questi strumenti: nel 2014 le emissioni vedevano più di 500 milioni raccolti (con più di 40 operazioni). Tale dinamica è dovuta alche hanno creato un mercato alternativo a quello delle singole emissioni, contribuendo a creare un meccanismo per cui si realizzano economie di scala tra gli emittenti - che condividono i costi di emissione - offrendo al contempo opportunità di diversificazione del rischio agli investitoriSul tema delle emissioni di debito sostenibili l'Italia ha continuato a ricoprire un: i volumi totali di emissioni legate al mondo ESG nel periodo 2014-2023, che siano corporate o di istituzioni finanziarie, hanno superato i 110 miliardi di euro, risultato degno di nota. Nel solo 2023 le emissioni ESG sono state 37 (36 nel 2022), per un totale di 24,1 miliardi di euro raccolti (23,5 miliardi nel 2022).