Seduta positiva in Piazza Affari. Banche in rally

(Teleborsa) - Si muovono al rialzo le principali Borse Europee, così come il, dove si mette in luce il titolodopo che Delfin ha venduto lo 0,12% tra il 9 e il 14 febbraio. Tra le banche, in rally anchespinta rumor su possibile vendita quota del MEF. Restando sul fronte bancario, HSBC ha deluso le attese degli analisti con i conti del 2023. Sul versante tech, c'è attesa per i risultati trimestrali di, che saranno pubblicati oggi, dopo la fine della giornata di contrattazioni di Wall Street.Gli addetti continuano a guardare alle banche centrali, in vista della pubblicazione stasera degli ultimi verbali della Federal Reserve, e domani della BCE.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,08%. Lieve aumento dell', che sale a 2.029,9 dollari l'oncia. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 76,64 dollari per barile.Lieve calo dello, che scende a +148 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,84%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,51%, spicca la prestazione negativa di, che scende dello 0,75%, eavanza dello 0,24%.Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,94% sul; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dello 0,87%.Sui livelli della vigilia il(+0,17%); sulla stessa tendenza, consolida i livelli della vigilia il(+0,16%).di Piazza Affari, exploit di, che mostra un rialzo del 5,13%.Su di giri(+4,75%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 3,88%.In luce, con un ampio progresso del 3,73%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,76%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,61%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,58%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,65%),(+2,07%),(+1,85%) e(+1,59%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,51%.scende del 2,21%.Calo deciso per, che segna un -2,12%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,09%.