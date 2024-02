Borse europee in rally. Milano inclusa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo i rialzi messi a segno sui mercati asiatici con l'indice Nikkei che si è portato sopra i 39.000 punti, superando il massimo storico. Attesa per i verbali che l’Eurotower diffonderà in giornata. Ieri dalle minute della riunione di fine gennaio dellaè emerso che policymaker non hanno segnalato alcuna urgenza di tagliare i tassi, poiché è necessaria ulteriore fiducia per garantire che l'inflazione continui a rallentare verso l'obiettivo, con la maggior parte dei partecipanti che ha sottolineato "i rischi di agire troppo rapidamente per allentare la posizione politica".Giornata rialzista anche per Piazza Affari, dove si mette in evidenza Tenaris grazie ai risultati dell'anno 2023 . Bene inoltre STM sulla scia dei conti record annunciati da Nvidia Sul mercato valutario, lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,29%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,18%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 78,11 dollari per barile.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +149 punti base, mostrando un piccolo calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,94%.ben impostata, che mostra un incremento dell'1,03%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,04%, e composta, che cresce di un modesto +0,64%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,67% a 32.233 punti, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 34.358 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+9,08%),(+3,77%),(+2,00%) e(+1,60%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,43%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,25%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,11%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,99%.del FTSE MidCap,(+4,78%),(+3,18%),(+2,44%) e(+1,74%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,56%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,42%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,30%.