Equita: i vincitori del premio per il miglior utilizzo del mercato dei capitali, 11° edizione

(Teleborsa) - Il gruppo, un'investment bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan, ha svelato il vincitore del "Premio per la migliore strategia di utilizzo del mercato dei capitali", un riconoscimento dedicato alle operazioni più originali ed efficaci realizzate dalle società emittenti sul mercato italiano.Il premio, che gode del patrocinio dell'Università Bocconi e della Borsa Italiana, è stato assegnato ieri, mercoledì 21 febbraio 2024, durante l'evento di presentazione dell', uno studio annuale che analizza i trend dei mercati azionari e obbligazionari in Italia.si è aggiudicato il premio per la categoriai ha vinto per la categoria ""; mentrea per la categoria ""."In questa undicesima edizione,, sia accogliendo capitale azionario e sia attraverso emissioni obbligazionarie. Pensiamo che sia importante dareanche alle società che in un contesto complicato di mercato come il 2023 hanno affrontato i mercati e lo hanno fatto con successo., per la parte azionaria, una bellissima società nel mondo del design che prosegue con unUnper un settore molto tipico del nostro paese., ha fattodi emissione e obbligazionaria esg. Dico 'magnifica' perché sono poche le operazioni obbligazionarie dedicate al retail, e questo è dunque anche un esempio di democratizzazione della finanza. Un'operazione che ha avuto molto successo. In ultimauna società che ha sempre un rapporto molto positivo con i mercati, ha fatto. Quindi hanno vinto all'interno di una selezione molto agguerrita, l'abbiamo guardata insieme a una ventina di altri giudici, rappresentanti della Comunità Finanziaria. Credo siano proprio rappresentativi di belle operazioni da parte della società di dimensioni medie e molto grandi, quindi anche diversificate sotto quel profilo", ha dichiarato"Siamoperchè ci siamo quotati a maggio del 2023, in un anno difficilissimo per le quotazioni, non solo sul mercato italiano, ma anche a livello mondiale. Tra l'altro, i capitali che abbiamo raccolto ci servono per il nostro, che avviene sia organicamente ma anche per linee esterne. Quindi, questa quotazione, ci permette dinei confronti delle possibili e future imprese partner che devono continuare a rappresentare il mondo di Italian Design Brands nel mondo del designer e in questo bellissimo settore in cui stiamo operando", commenta