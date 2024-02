illimity, la consigliera indipendente Patrizia Canziani si dimette dal CdA

illimity

(Teleborsa) -, gruppo bancario fondato da Corrado Passera e quotato su Euronext STAR Milan, ha comunicato che laha rassegnato le propriedalla carica, con decorrenza dal 31 marzo 2024.Patrizia Canziani, consigliera non esecutiva e indipendente, componente del Comitato Rischi e del Comitato Sostenibilità, eletta dalla lista di minoranza da parte dell'assemblea del 28 aprile 2022, si è dimessa a causa di, che sono risultati non compatibili con la prosecuzione dei propri incarichi presso la banca. Canziani non risulta detenere, direttamente e/o indirettamente, azioni della banca.Il CdA, preso atto dell'impossibilità di procedere alla sostituzione ai sensi del vigente statuto e avuto riguardo alle tempistiche della prossima assemblea annuale, hadi un nuovo membro del consiglio, rimettendo quindi le decisioni alla volontà degli azionisti, che saranno quindi chiamati a presentare eventuali candidati da sottoporre alla convocanda assemblea annuale.