Le Borse europee chiudono in netto rialzo. Tenaris svetta a Milano

Nvidia

Tenaris

Euro / Dollaro USA

Oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Tenaris

Banco BPM

Amplifon

STMicroelectronics

Italgas

Terna

Snam

Recordati

Seco

Technoprobe

GVS

Reply

Tinexta

Alerion Clean Power

IREN

Danieli

(Teleborsa) -, anche grazie alle ottime performance del settore tecnologico (spinto dai sorprendenti risultati del colosso statunitense) e dell'Auto. Bene anche Piazza Affari, dove si distinguedopo i risultati 2023 superiori alle attese del mercato.Sul fronte macroeconomico, ilè salito a 48,9 punti a febbraio da 47,9 (il consenso era pari a 48,4). L'incremento è stato interamente guidato dai servizi (50 da 48,4, sopra le attese), mentre l'indice manifatturiero è sceso inaspettatamente a 46,1 da 46,6. Inoltre, la lettura finale dell'di gennaio ha confermato le variazioni già emerse in sede preliminare: -0,4% m/m e +2,8% a/a.Snobbati dal mercato i verbali dell'ultima riunione di politica monetaria della BCE . Secondo i banchieri, "ila quello di tagliarli troppo tardi" e dover invertire la rotta, nel caso in cui l'attività economica riprendesse più del previsto, la crescita salariale accelerasse o emergessero nuove pressioni inflazionistiche, "potrebbe comportare elevati costi di reputazione".Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,082. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,22%. Seduta in lieve rialzo per il(Light Sweet Crude Oil), che avanza a 78,5 dollari per barile.Lomigliora, toccando i +147 punti base, con un calo di 5 punti base rispetto al valore precedente, con ilpari al 3,89%.buona performance per, che cresce dell'1,47%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,29%, e sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,27%.Segno più in chiusura per il, con ilin aumento dell'1,06%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dell'1,03%. Guadagni frazionali per il(+0,62%); sulla stessa tendenza, in denaro il(+1,18%).Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta del 22/02/2024 è stato pari a 3,36 miliardi di euro, con un incremento del 37,60%, rispetto ai precedenti 2,45 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,54 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,72 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza, che mostra un forte incremento del 7,29%. Svettache segna un importante progresso del 4,10%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 3,31%. Ben impostata, che mostra un incremento del 3,07%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,93%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,86%. Tentenna, che cede l'1,19%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,77%.Tra i(+6,61%),(+4,84%),(+4,64%) e(+2,72%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,31%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,19%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,93%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,88%.