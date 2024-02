Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

utilities

materiali

beni industriali

energia

Amgen

Walgreens Boots Alliance

IBM

Cisco Systems

Chevron

Apple

Zscaler

Palo Alto Networks

Adobe Systems

Astrazeneca

Warner Bros Discovery

MercadoLibre

Booking Holdings

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,30% a 39.185 punti, proseguendo la serie positiva iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,23%, portandosi a 5.099 punti. Sui livelli della vigilia il(0%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia l'(+0,16%).In una seduta, l'ultima dell'ottava, priva di spunti macroeconomici, l'attenzione degli investitori si concentra sulle prossime decisioni sui tassi di interesse. Dalle sale operative emerge solo il 2,5% di possibilità di una riduzione del costo del denaro alla prossima riunione di marzo e il 21% circa di un primo taglio a maggio.Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,70%),(+0,64%) e(+0,58%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,69%.Tra i(+1,52%),(+1,07%),(+1,01%) e(+0,93%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,88%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,85%.(+5,70%),(+5,57%),(+3,49%) e(+2,55%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -9,31%.Crolla, con una flessione del 9,23%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 9,21%.