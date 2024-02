Seduta positiva a Piazza Affari con speculazioni sul risiko bancario

FTSE MIB

Mediobanca

UniCredit

Generali

Banco BPM

Banca Popolare di Sondrio

Banca Generali

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Mediobanca

Banca Generali

Generali Assicurazioni

Banco BPM

ERG

Fineco

Snam

Inwit

Philogen

Ferretti

Banca Popolare di Sondrio

Anima Holding

Maire Tecnimont

Ariston Holding

LU-VE Group

GVS

(Teleborsa) -per il, che spicca tra le principali Borse Europee, grazie all'. Ci sono le speculazioni sul(Il Foglio ha riferito che una grande banca d'affari sta preparando uno studio di fattibilità relativo ad un'operazione che vedrebbe l'acquisizione dida parte ditramite un'offerta pubblica di scambio in un'operazione da 12 miliardi di euro, che coinvolgerebbe alla fine anche), i(BofA ha migliorato la raccomandazione sua Buy da Hold, con un target price di 7 euro dai precedenti 5,5 euro, inserendo il titolo nella propria Europe list 1) e la prossimapotrebbe entrare nel FTSE MIB al posto di).Sul, inla lettura finale del PIL del 4° trimestre 2023 ha confermato i risultati preliminari: -0,3% t/t e -0,2% a/a. La contrazione è stata causata da un forte calo degli investimenti (-1,9% t/t) che ha più che compensato la crescita di consumi (+0,2% t/t) e spesa pubblica (+0,3% t/t).Per quanto riguarda la- governatore della banca centrale austriaca - ritiene improbabile che la BCE tagli i tassi di interesse prima della Fed, mentre- presidente della Bundesbank - ha detto che "anche se può essere molto allettante, è troppo presto per tagliare i tassi di interesse".L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,084. L'è sostanzialmente stabile su 2.025,1 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) perde l'1,62% e continua a trattare a 77,34 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +147 punti base, con ilche si attesta al 3,88%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,62%.Seduta positiva per il, che mostra un guadagno dello 0,77% sul, consolidando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata martedì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dello 0,71% rispetto alla chiusura precedente. In moderato rialzo il(+0,2%); sui livelli della vigilia il(-0,18%).di Milano, troviamo(+5,28%),(+4,04%),(+3,78%) e(+3,59%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,04%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,98%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,89%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,74%.del FTSE MidCap,(+3,72%),(+1,99%),(+1,95%) e(+1,72%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,14%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,56%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,40%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,32%.